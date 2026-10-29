صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک اہلکاروں کیساتھ مزاحمت کرنے والے شہری گرفتار

  • فیصل آباد
ٹریفک اہلکاروں کیساتھ مزاحمت کرنے والے شہری گرفتار

ٹریفک اہلکاروں کیساتھ مزاحمت کرنے والے شہری گرفتارپولیس اہلکار نے شہری کو روک کر چالان کیا تو ملزم نے مزاحمت کی ، دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ٹریفک اہلکاروں سے مزاحمت کرنے والے شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے جھال چوک کے قریب ٹریفک پولیس اہلکار نے دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے شہری کو روک کر اس کا چالان کیا۔ تو ملزم نے ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گندم کی غیرقانونی سمگلنگ روکنے کیلئے ایکشن، 9 فلور ملز کے لائسنس منسوخ

پولیو مہم کی تیاریاں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

محکمہ زراعت، فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کا سرسبز گندم کنونشن

آتشزدگی واقعہ میں ماں ،بیٹیوں کی موت المناک، ذیشان اختر

غیر حاضری پر 9 پولیس اہلکار ملازمت سے برخاست

چوک سرور شہید : فائرنگ سے زخمی ہونیوالا شہری دم توڑ گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن