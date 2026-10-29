صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ویک، ون تحصیل کھرڑیانوالہ میں کلین سویپ آپریشن

  • فیصل آباد
ون ویک، ون تحصیل کھرڑیانوالہ میں کلین سویپ آپریشن

ون ویک، ون تحصیل کھرڑیانوالہ میں کلین سویپ آپریشنڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق نے خود فیلڈ میں رہ کر مختلف علاقوں میں جائزہ لیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے  ون ویک، ون تحصیل  مہم کا تحصیل جڑانوالہ کے علاقے کھرڑیانوالہ سے باقاعدہ آغاز کر دیا۔ مہم کے تحت تمام تحصیلوں کے انتظامی، فیلڈ اور مشینری وسائل کو یکجا کرکے جامع  کلین سویپ  آپریشن کیا گیا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران، فیلڈ ٹیموں اور مشینری کے ذریعے صفائی ستھرائی، شہری خوبصورتی، بنیادی سہولیات کی بحالی اور عوامی مقامات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے گئے ۔

ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق نے خود فیلڈ میں موجود رہ کر آپریشن کی نگرانی کی اور مختلف علاقوں میں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔مہم کے دوران سڑکوں پر لین مارکنگ، نیو جرسی بیریئرز، کرب سٹونز اور لوہے کے جنگلوں پر رنگ و روغن، وال چاکنگ کے خاتمے ، پارکس کی صفائی ستھرائی، بچوں کے جھولوں کی بحالی و تزئین و آرائش، گرین بیلٹس کی بحالی اور پودوں کی کانٹ چھانٹ کے اقدامات کیے گئے ۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے ، نکاسی آب کے لیے ڈی سلٹنگ، ریڑھی بازاروں کے انتظامات کا جائزہ، ہسپتالوں کی انسپکشن اور قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے کام بھی مہم کا حصہ رہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کیلئے تحقیق پر توجہ دینا ہوگی، گورنر

آوارہ کتوں کی تلفی ،نس بندی پر فوری فیصلہ کرناہوگا،میئر

شہر کوترقیاتی منصوبوں کا قبرستان بنا دیا گیا،منعم ظفر

نالے کی تعمیر میں ناقص میٹریل کا استعمال، وزیر بلدیات برہم

قائد آباد سے لاپتا 23سالہ لڑکی کی بازیابی کا حکم، رپورٹ طلب

بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث 2ملزمان پکڑے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن