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نہری پانی چوری ،90 افراد پر مقدمہ

  • فیصل آباد
نہری پانی چوری ،90 افراد پر مقدمہ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نہری پانی چوری کرنے والے 90 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں محکمہ انہار ٹیموں کی جانب سے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا گیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔

نہری پانی چوری کرنے والے 90 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے میں محکمہ انہار ٹیموں کی جانب سے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا گیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

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