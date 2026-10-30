جھوٹی کال کرنے وا لا شہری گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے لال ملز چوک کے قریب پولیس نے ڈکیتی کی ڈیوٹی کال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔
ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے لال ملز چوک کے قریب پولیس نے ڈکیتی کی ڈیوٹی کال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔
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