صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر سائیکل سوار ملز موں کی شہری پر فائرنگ

  • فیصل آباد
موٹر سائیکل سوار ملز موں کی شہری پر فائرنگ

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل سوار ملز موں نے شہری پر فائرنگ کر دی۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں عظیم نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔

 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے اس کے والد کو قابو کر لیا اور ان پر جان لیواء فائرنگ کر دی۔ جس کی زد میں آکر وہ شدید زخمی ہوگئے ۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولٹری فارمز کیسز ماحولیاتی رپورٹ سے مشروط

اے سی کا کمپری ہنسو سکول میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی :ریٹائرڈ افسر و ملازمین کی سالانہ تقریب کا فیصلہ

لائن مین گریڈ فرسٹ کے عہدے پر ترقی کے نتائج جاری

ایل پی جی قیمتوں میں من مانا اضافہ، 650 روپے کلو فروخت

خواتین اور بیٹیوں پر مبینہ تشدد، چار ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ