بغیر اجازت ممنوعہ ادویات کی خرید و فروخت ،2افراد کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر اجازت ممنوعہ ادویات کی خرید و فروخت میں ملوث دو افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے کاروائیاں کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران نجی مقام پر ملز موں کو غیر قانونی طور پر ادویات کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا۔ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔
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