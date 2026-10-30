صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موجودہ حالات میں معاشی استحکام کے ساتھ سیاسی استحکام کی بھی ضروری :شفیق احمد گجر

  • فیصل آباد
موجودہ حالات میں معاشی استحکام کے ساتھ سیاسی استحکام کی بھی ضروری :شفیق احمد گجر

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے کہاہے کہ موجودہ حالات میں معاشی استحکام کے ساتھ سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے۔۔۔

 سیاسی تناؤ کم کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کوایک ٹیبل پر بیٹھ کر سیاسی اورمعاشی معاملات طے کرنے چاہئیں-جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات اورمعاشی حالات میں لانگ مارچ یادھرنے قابل عمل نہیں جمہوریت اور آئین کے مطابق دونوں فریقین کو معاملات کاحل تلاش کرنا چاہئے ۔بانی پی ٹی آئی اور دیگرقیدیوں کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کوقانون کاراستہ اختیارکرناچاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ