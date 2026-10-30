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سرکاری سکول سے پنکھے ، واٹر پمپ کیمرے ، بجلی کے تار اور دیگر سامان چوری

  • فیصل آباد
سرکاری سکول سے پنکھے ، واٹر پمپ کیمرے ، بجلی کے تار اور دیگر سامان چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سرکاری سکول سے پنکھے ، واٹر پمپ، کیمرے ، بجلی کے تار اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔

تھانہ جھمرہ کے علاقے میں قائم سرکاری سکول سے رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر پنکھے ، واٹر پمپ، بجلی کے تار، کیمرے اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے راہ فرار اختیار کرگئے ۔ تاہم پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔

 

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