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ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ پنجاب بینش فاطمہ کا د ورہ چنیوٹ

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ پنجاب بینش فاطمہ کا د ورہ چنیوٹ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ پنجاب بینش فاطمہ نے ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ایم ڈی ستھرا پنجاب، میونسپل سروسز واثق عباس ہرل نے ڈی جی لوکل گورنمنٹ کو ضلع بھر میں جاری صفائی ستھرائی کی سرگرمیوں، سروس ڈیلیوری اور پروگرام پر عملدرآمد کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ 

 

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