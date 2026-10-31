بو گس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سمن آباد کے علاقے میں وقاص نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا ملزم نے کاروباری لین دین کے دوران اسے لاکھوں مالیت کا بوگس چیک دے دیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
تھانہ سمن آباد کے علاقے میں وقاص نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا ملزم نے کاروباری لین دین کے دوران اسے لاکھوں مالیت کا بوگس چیک دے دیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
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