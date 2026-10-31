پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لڈو پر جواء کھیلنے والے تین ملز موں کو گرفتار کرلیا۔ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔ جن کے قبضے سے نقدی، موبائلز، لڈو اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔
پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لڈو پر جواء کھیلنے والے تین ملز موں کو گرفتار کرلیا۔ جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔ جن کے قبضے سے نقدی، موبائلز، لڈو اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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