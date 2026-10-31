نہر کھال توڑ کر پانی چوری ،20افراد کیخلاف مقدمات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ انہار ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 20 سے زائد افراد کو نہری کھال توڑ کر نہری پانی چوری کرنے اور چوری شدہ پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کرنے میں ملوث پایا۔۔۔
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ انہار ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 20 سے زائد افراد کو نہری کھال توڑ کر نہری پانی چوری کرنے اور چوری شدہ پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کرنے میں ملوث پایا۔ جو سرکاری خزانے کے لئے نقصان کا سبب بن رہے تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
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