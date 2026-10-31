صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہر کھال توڑ کر پانی چوری ،20افراد کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
نہر کھال توڑ کر پانی چوری ،20افراد کیخلاف مقدمات

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ انہار ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 20 سے زائد افراد کو نہری کھال توڑ کر نہری پانی چوری کرنے اور چوری شدہ پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کرنے میں ملوث پایا۔۔۔

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ انہار ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 20 سے زائد افراد کو نہری کھال توڑ کر نہری پانی چوری کرنے اور چوری شدہ پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کرنے میں ملوث پایا۔ جو سرکاری خزانے کے لئے نقصان کا سبب بن رہے تھے ۔ مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

لدی ٹرالیوں کی آمدورفت شہریوں اور دیگر مسافروں کے لیے حادثات کا سبب نہ بنے ،کمشنر

پیکٹا فیلڈ آفس کے جناح ہال میں ضلع لیول کے سٹیم مقابلہ جات کا انعقاد

ٹیچرز یونینز مسائل کیخلاف احتجاجی تحریک چلانے پر اتفاق

3 لاکھ 72 ہزار 590 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ،سی ای او ہیلتھ

جماعت اہلِ حدیث کے سینئر ذمہ داران کا پنجاب سیکرٹریٹ کا دورہ

14 پولیس افسران و اہلکاروں کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن