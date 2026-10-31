سیاستدانوں کی لڑائی سے ملکی مسائل میں اضافہ ہو گا : شہری
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا ) شہریوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ سیاستدان ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں۔
ایوانِ پارلیمنٹ میں جب اجلاس ہوتا ہے تو عوامی مسائل اور مشکلات پر گفتگو کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ کسی عوامی نمائندے نے کبھی 24 کروڑ عوام کے مسائل پر بات نہیں کی۔ حکومت اور اپوزیشن صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، غربت اور بجلی، گیس و پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کوئی بھی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments