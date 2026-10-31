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نئے میثاقِ جمہوریت کے ذریعے سیاسی بحران کا خاتمہ کیا جائے :شہباز احمد گجر

  • فیصل آباد
نئے میثاقِ جمہوریت کے ذریعے سیاسی بحران کا خاتمہ کیا جائے :شہباز احمد گجر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) جمعیت علمائے اسلام کی مرکزی مجلس شوریٰ کے رکن شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 ملک میں ایک نئے میثاقِ جمہوریت کا قیام وقت کا تقاضا ہے ۔ تمام سیاسی جماعتیں باہمی اشتراکِ عمل سے میثاقِ جمہوریت کی طرف جلد از جلد پیش رفت کریں، بصورت دیگر غیر جمہوری قوتیں ریاستی نظام میں اپنا اثر و رسوخ مزید گہرا کر لیں گی۔ تمام سیاسی جماعتیں فوری طور پر نئے میثاقِ جمہوریت کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ملک کو مستقل سیاسی بحران سے نجات دلائیں۔

 

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