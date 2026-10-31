پتنگ بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پتنگ بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے قبضے سے درجنوں پتنگیں، کیمیکل ڈور کی چرخیاں اور دیگر سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
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