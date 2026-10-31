صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لنگرانہ پولیس کی کارروائی، چور گینگ کے 2 کارندے گرفتار

  • فیصل آباد
لنگرانہ پولیس کی کارروائی، چور گینگ کے 2 کارندے گرفتار

2موٹر سائیکلیں، انورٹرز، نقدی اور دیگر سامان برآمد، ملز موں سے تفتیش جاری

بھوانہ (نمائندہ دنیا )تھانہ لنگرانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چور گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے پانچ لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مالِ مسروقہ برآمد کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن ‘‘محفوظ پنجاب’’ کے تحت جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔

ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ سب انسپکٹر محسن حسن نے سب انسپکٹر آصف نواز اور پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چور گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی دو موٹر سائیکلیں، دو انورٹرز، نقدی اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور موٹر سائیکل چوری سمیت چوری کی دیگر وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا:جزوی فنڈز جاری نہ ہونے سے بیشتر سکیمیں نامکمل

مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید ٹریفک سگنلز نصب کرنیکا منصوبہ

پی ایچ اے کا بائیو ڈائیورسٹی کوریڈورز متعارف کرانے کا فیصلہ

پہلی سے پانچویں تک نیا قومی نصاب متعارف کرانیکا فیصلہ

جدید سفری سہولیات سے آراستہ قراقرم ایکسپریس کا افتتاح

ہوٹل اور سٹوڈیو سے بجلی چوری پکڑی گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن