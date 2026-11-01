صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام، 290 بوریاں ضبط

  • فیصل آباد
گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام، 290 بوریاں ضبط

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیرا فورس اور محکمہ خوراک کی ٹیموں نے جھنگ موڑ لالیاں پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام بنا دی اور تقریباً 290 بوریاں گندم قبضے میں لے لیں۔

پیرا فورس اور محکمہ خوراک کی ٹیموں نے جھنگ موڑ لالیاں پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام بنا دی اور تقریباً 290 بوریاں گندم قبضے میں لے لیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: گلی محلے کچرا کنڈی میں تبدیل، سیوریج کا پانی مکینوں کیلئے عذاب

ایل پی جی کی خود ساختہ قیمتیں، لکڑی 3 ہزار روپے من

گیپکو میں سپروائزری کنٹرول اینڈ ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم کاآغاز

چھاتی کے سرطان کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد

چیئر پرسن تعلیمی بورڈ انجینئر اقصیٰ شبیر سے چیئرمین پیٹا احسان گورایہ کی ملاقات

این اے 77ضمنی الیکشن ‘ووٹرز کو دھکا یا جا رہا :مرکزی مسلم لیگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل