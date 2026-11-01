گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام، 290 بوریاں ضبط
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیرا فورس اور محکمہ خوراک کی ٹیموں نے جھنگ موڑ لالیاں پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام بنا دی اور تقریباً 290 بوریاں گندم قبضے میں لے لیں۔
پیرا فورس اور محکمہ خوراک کی ٹیموں نے جھنگ موڑ لالیاں پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گندم کی مبینہ غیر قانونی ترسیل ناکام بنا دی اور تقریباً 290 بوریاں گندم قبضے میں لے لیں۔
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