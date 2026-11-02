راستہ پوچھنے گھر داخل ہو نیوالی خاتون الماری کا صفایا کر گئی
نامعلوم خاتون بچے کے ہمراہ حمزہ کے گھر داخل ہوئی ، پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)راستہ پوچھنے کے بہانے گھر میں داخل ہونے والی خاتون نے الماریوں کا صفایا کر دیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں حمزہ نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم خاتون بچے کے ہمراہ ان کے گھر میں داخل ہوئی اور راستہ پوچھنے کے بہانے گھر پر موجود افراد کو اپنی باتوں میں الجھاتے ہوئے ملزمان نے الماریوں سے نقدی، زیورات، موبائل اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئی۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
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