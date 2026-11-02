صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر :پٹرول پمپوں پر کم پیمانے کی شکایات میں اضافہ

  • فیصل آباد
چناب نگر :پٹرول پمپوں پر کم پیمانے کی شکایات میں اضافہ

پیمانہ مشینوں میں ردوبدل اور معیار پر بھی سوالات اٹھنے لگے ، نوٹس کا مطالبہ

چناب نگر (نامہ نگار) چناب نگر اور گردونواح میں پیٹرول پمپوں پر کم پیمانہ دینے کی شکایات میں اضافہ ہونے لگا، تاہم متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائیاں سامنے نہ آنے پر شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے ۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض پیٹرول پمپ مالکان مبینہ طور پر پیمانہ مشینوں میں ردوبدل کرکے صارفین کو پورا پیٹرول دینے کے بجائے کم مقدار فراہم کر رہے ہیں، جبکہ متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض پیٹرول پمپوں پر پیمانے کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے معیار کے حوالے سے بھی تحفظات پائے جاتے ہیں، لیکن چیکنگ کے نام پر ہونے والی کارروائیاں محض کاغذی کارروائی تک محدود دکھائی دیتی ہیں۔ عوامی حلقوں کے مطابق پیٹرول کی پوری قیمت ادا کرنے کے باوجود کم مقدار ملنا صارفین کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ عوامی و سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ چناب نگر اور گردونواح کے تمام پیٹرول پمپوں کی فوری جانچ پڑتال کی جائے اور پیمانہ مشینوں کی باقاعدہ جانچ یقینی بنائی جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کر دی ،عاشق کرمانی

لاہور قلندرز کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ضلع خوشاب میں ہو گا

ٹریفک کی روانی میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، ڈی ایس پی ٹریفک

6سالہ دعا دل میں سوراخ کے باعث زندگی کی جنگ لڑ رہی

جماعت اسلامی کے ضلعی امیر کے تقرر کا مرحلہ مکمل

اولاد کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں،سراج الحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر