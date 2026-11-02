جھنگ:گندم کی پیداوار میں اضافے کیلئے 10روزہ مہم کا آ غاز
آگاہی ریلی نکالی گئی ،شہریوں میں معلوماتی پمفلٹس تقسیم،طلبہ و طالبات کی شرکت
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور محکمہ زراعت توسیع جھنگ کے اشتراک سے 10 روزہ ‘‘زیادہ گندم اگاؤ مہم’’ کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں آگاہی ریلی نکالی گئی اور شہریوں میں معلوماتی پمفلٹس تقسیم کیے گئے ۔ریلی کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع جھنگ مہر ناصر عباس عارف سیال نے کی، جبکہ کسان رہنماؤں مہر محمد رمضان نول، محمد بلال خان، جنرل سیکرٹری فرٹیلائزرز ایسوسی ایشن مہر محمد افضل، بلال صادق اور زرعی گریجوایٹ طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت مہر ناصر عباس عارف سیال نے کہا کہ یہ مہم 8 نومبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران میگا کسان سیمینارز، فارمر ٹریننگ پروگرامز اور گھر گھر آگاہی مہم کے ذریعے کاشتکاروں کو زیادہ رقبے پر گندم کی کاشت اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کی ترغیب دی جائے گی۔
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