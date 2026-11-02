صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50فٹ گہرے کنویں میں گرنے والا شخص ریسکیو 1122 نے بحفاظت نکال لیا

  • فیصل آباد
50فٹ گہرے کنویں میں گرنے والا شخص ریسکیو 1122 نے بحفاظت نکال لیا

کمالیہ (نمائندہ دنیا )نواحی علاقے ویروآنہ پل کے قریب کنویں میں گرنے والے 38 سالہ شخص کو ریسکیو 1122 کے عملے نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بحفاظت نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔

ریسکیو ٹیم کے فوری رسپانس پر اہل علاقہ نے عملے کو خراج تحسین پیش کیا۔ 38 سالہ عرفان نصیر کنویں میں کام کرنے کے لیے رسی کی مدد سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک رسی ٹوٹنے کے باعث وہ تقریباً 50 فٹ گہرے کنویں میں جا گرا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کی اہم شاہراہوں پر لائٹس کی تنصیب مکمل،شجرکاری کرنے کے احکامات

روڈ سیفٹی اقدامات ، ڈرائیوروں کی فہرستیں تیار کرنے پر زور

فری میڈیکل کیمپ ، 700 سے زائد مریضوں کا معائنہ

مسیحی عبادت گاہوں پر فول پروٖ سکیورٹی انتظامات

ضلعی ہسپتال مظفر گڑھ میں طبی سہولتیں مزید بہتر کرنیکی ہدایت

خاندانی دشمنی پر 15 سالہ طالب علم پر تشدد، چہرہ زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر