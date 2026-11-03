بو گس چیک دینے پر مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں علی نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا ملزم یوسف نے کاروباری لین دین کے دوران علی کو بوگس چیک دے دیا۔ جو مقرر کردہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔
تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں علی نے مقدمہ کا اندراج کرواتے پولیس کو بتایا ملزم یوسف نے کاروباری لین دین کے دوران علی کو بوگس چیک دے دیا۔ جو مقرر کردہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔
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