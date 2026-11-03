صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈبل روڈ منصوبہ شہریوں کیلئے وبال جان

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈبل روڈ منصوبہ شہریوں کیلئے وبال جان

متبادل ٹریفک انتظامات اور ڈائیورژن سائن بورڈز کی عدم تنصیب سے مشکلات

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) موٹروے ٹوبہ انٹرچینج سے رجانہ انٹرچینج تک جاری ڈبل روڈ منصوبے کے تحت اندرون شہر اور شہباز چوک میں راؤنڈ اباؤٹ کی تعمیر شہریوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گئی۔ متبادل ٹریفک انتظامات اور ڈائیورژن سائن بورڈز کی عدم تنصیب کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ شہریوں، موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ ڈرائیوروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔موٹروے ٹوبہ انٹرچینج سے رجانہ انٹرچینج تک ڈبل روڈ منصوبے کے تحت تعمیراتی سرگرمیاں پہلے ہی اندرون شہر ٹریفک کی روانی متاثر کر رہی ہیں، تاہم اب شہباز چوک اور شہر کے دیگر مقامات پر راؤنڈ اباؤٹ کی تعمیر نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔ شہریوں کے مطابق تعمیراتی کام شروع کرنے سے قبل ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ نہ متبادل راستوں کی مناسب نشاندہی کی گئی اور نہ ہی ڈائیورژن کے واضح سائن بورڈز نصب کیے گئے ، جس کے باعث شہری تعمیراتی مقامات پر پہنچ کر راستوں کی تلاش میں خوار ہوتے ہیں اور مختلف مقامات پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ جاتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رہائشی پلاٹوں کی کمرشل استعمال جاری، ٹائون پلاننگ ونگ سزائوں پر عمل نہ کراسکا

پنجاب میں سرمایہ کاری کافروغ ، اے ڈی سیزفوکل پرسن مقرر

گندم پیداوار مقابلہ:پہلی تینوں پوزیشنز سرسبز کسانوں کے نام

آئی جی نے ملازمین اور اہلخانہ کے مسائل سنے ،ریلیف کے احکامات

لاہور میں ایل پی جی 550 سے 600 روپے کلو فروخت

رواں سال بھی انسدادِ سموگ کیلئے عملی اقدامات نہ ہو سکے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ