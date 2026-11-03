صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کی ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کی ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد

شورکوٹ (نمائندہ دنیا) حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ ظفر احمد کی زیر نگرانی اے ڈی ایل آر دفتر شورکوٹ میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا،

 جہاں تحصیلدار، نائب تحصیلدار،گرداور،حلقوں کے پٹواریوں سمیت محکمہ ریونیو کا دیگر عملہ موجود تھا جبکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے سائلین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ظفر احمد نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ہر ماہ کی پہلی دو تاریخوں کو ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

140سڑکوں کی تعمیر وبحالی کیلئے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل

گیس بحران بےقابو ، تعطل 16 گھنٹے تک پہنچ گیا، ہوٹلوں اور تندوروں پر عوام کا رش

درخواست گزار کو پولیس سے رجوع کرنے کی ہدایت

ہوائی فائرنگ سے بچے کی ہلاکت کے ملزمان بری

اہلخانہ کے سامنے کار ڈیلر پر تشدد، 4ملزمان نامزد

بیوی پر تیزاب پھینکنے والا شوہر گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ