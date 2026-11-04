بجلی اور سوئی گیس کے میٹر ٹیمپر کرکے شہری کو فراڈ کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ جھنگ بازار میں خالد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی غیر موجودگی میں اجازت کے بغیر بجلی اور سوئی گیس کے میٹر ٹیمپر کرکے انہیں استعمال کیا اور اسے فراڈ کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ جھنگ بازار میں خالد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی غیر موجودگی میں اجازت کے بغیر بجلی اور سوئی گیس کے میٹر ٹیمپر کرکے انہیں استعمال کیا اور اسے فراڈ کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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