عدالت میں جعلی دستاویزات جمع کروانے پر خاتون سمیت 2افراد کیخلاف مقدمہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم عدالت میں روبینہ کوثر اور حسنین نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات جمع کروا کر عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے دونوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم عدالت میں روبینہ کوثر اور حسنین نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات جمع کروا کر عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے دونوں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی۔
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