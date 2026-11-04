امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر کا چک 737 گ ب کا دورہ
کمالیہ (نمائندہ دنیا) پاکستان مرکزی مسلم لیگ یونین کونسل نمبر 4 کے صدر چودھری اعجاز واہلہ جٹ کی خصوصی دعوت پر امیدوار صوبائی اسمبلی چودھری شاہد اقبال گجر نے نواحی علاقے چک نمبر 737 گ ب کا دورہ کیا۔
اس موقع پر معززین اور اہل علاقہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے ۔ چودھری شاہد اقبال گجر نے چوہدری اعجاز واہلہ جٹ اور دیگر معززین سے ملاقات کی، جس میں علاقائی مسائل، عوامی فلاح و بہبود اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکا نے باہمی اتحاد، عوامی خدمت اور علاقے کی بہتری کے لیے مل کر کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
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