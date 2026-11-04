کرائے کے مکان کا اندراج نہ کروانے والا شہری گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران مختلف گھروں کی چیکنگ کی۔ اس دوران ایک شہری کو کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود متعلقہ تھانے میں اندراج نہ کروانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران مختلف گھروں کی چیکنگ کی۔ اس دوران ایک شہری کو کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے باوجود متعلقہ تھانے میں اندراج نہ کروانے پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
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