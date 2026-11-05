صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی تناؤ کے بجائے مذاکرات سے مسائل حل کیے جائیں: شفیق احمد گجر

  • فیصل آباد
سیاسی تناؤ کے بجائے مذاکرات سے مسائل حل کیے جائیں: شفیق احمد گجر

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) سابق رکن پنجاب اسمبلی چوہدری شفیق احمد گجر نے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں سیاسی تناؤ کے بجائے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے ۔

مولانا فضل الرحمان اور خواجہ آصف کے درمیان تلخی کے بعد دوستی مثبت سوچ کی عکاس ہے ۔ قیام امن ہوگا تو ملک ترقی کرے گا اور معاشی و سیاسی استحکام آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے باعث پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ، تاہم حکومتی اخراجات کم کرکے عوام کو سبسڈی دی جا سکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نہری پا نی چوری، گندم و آٹے کی سمگلنگ کے واقعات کا جائزہ

ستھرا پنجاب ، ثمرات ہر شہری تک پہنچائے جائیں:چودھری محمد اکمل

میانوالی :گندم اُگاؤ مہم کے سلسلے میں نمبردار و کسان کنونشن

پانی چوری کی روک تھام،آبِیانہ وصولی مؤثر بنائی جائے ، علی اکبر

میانوالی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیسرے روز بھی سخت نگرانی

ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کا مریم نواز میڈیکل کالج کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن