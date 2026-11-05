صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھمرہ روڈ پر تجاوزات ، 12 افراد کیخلاف مقدمات درج

  • فیصل آباد
جھمرہ روڈ پر تجاوزات ، 12 افراد کیخلاف مقدمات درج

جھمرہ روڈ پر تجاوزات ، 12 افراد کیخلاف مقدمات درج ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا ٹریفک پولیس کی اولین ترجیح:سی ٹی او

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد ناصر جاوید رانا کی ہدایات پر ڈی ایس پی ٹریفک سرکل مدینہ ٹاؤن کی نگرانی میں انچارج ٹریفک عبداللہ پور نے جھمرہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سڑک پر ریڑھیاں اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کرکے ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والے 12 افراد کے خلاف تھانہ منصورآباد میں مقدمات درج کروا دیئے جبکہ ملزموں کو حوالات میں بند کردیا گیا۔تفصیلات کے مطابق مذکورہ افراد کو متعدد بار سڑک کلیئر کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ سڑک سے رکاوٹیں بھی ہٹوائی گئیں، تاہم ملزموں کی جانب سے بار بار سڑک بلاک کرکے شہریوں کی آمدورفت میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں۔ بار بار تنبیہ کے باوجود خلاف ورزی جاری رکھنے اور ٹریفک کی روانی متاثر کرنے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی اور 12 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے ۔ شاہراہوں پر تجاوزات قائم کرکے ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ شہریوں کی سہولت، محفوظ سفر اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں نویں انٹر نیشنل سیرت کانفرنس کا آغاز

بکرمنڈی کے سامنے غیرقانونی مویشی منڈی ،ٹریفک جام

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں نویں انٹر نیشنل سیرت کانفرنس کا آغاز

نوشہرہ ورکاں میں آل ورلڈ گوندل اتحاد کا کنونشن

ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے انتخابات 12 دسمبر کو ہونگے

سیالکوٹ:قتل کے مجرم کو عمر قید ،81 لاکھ روپے دیت ادا کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن