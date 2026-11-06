اسلحے کی نمائش کرنے وا لا پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ روشن والا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ روشن والا کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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