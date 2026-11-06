زرعی اراضی سے پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی اراضی سے پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔
تھانہ ستیانہ کے علاقے میں اکبر نامی شہری کی زرعی اراضی سے ملزمان رات کی تاریکی میں پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر کے راہ فرار اختیار کر گئے ۔ تاہم پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
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