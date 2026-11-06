صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زرعی اراضی سے پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ اور دیگر سامان چوری

  • فیصل آباد
زرعی اراضی سے پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ اور دیگر سامان چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زرعی اراضی سے پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔

تھانہ ستیانہ کے علاقے میں اکبر نامی شہری کی زرعی اراضی سے ملزمان رات کی تاریکی میں پیٹر انجن، ٹیوب ویل، واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری کر کے راہ فرار اختیار کر گئے ۔ تاہم پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کراچی میں پاکستان کا پہلا ماربل سٹی قائم کیا جا رہا ، شرجیل میمن

ٹیکسٹائل مل مزدوروں کی برطرفی جماعت اسلامی کی مذمت

عوامی خدمت ایک عظیم مقصد اور قومی ذمہ داری ،ناصر حسین شاہ

پولیو مہم کاجائزہ لینے کیلئے کمشنر کاکیماڑی میں اتحاد ٹاؤن کادورہ

ٹریفک مسائل کے حل کیلئے جامع ماسٹر پلان بنانے کا حکم

شہری کو باندھ کر تشدد کرنے والے ملزمان گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ