بو گس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں ذیشان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم سرفراز نے کاروباری لین دین کے دوران اسے لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں ذیشان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم سرفراز نے کاروباری لین دین کے دوران اسے لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا۔ جو ڈس آنر ہوگیا۔
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