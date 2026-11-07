ون ویلنگ کرنیوالا شہری گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنیوالے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے کنال روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون ویلنگ کرنیوالے موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔
موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنیوالے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے کنال روڈ پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون ویلنگ کرنیوالے موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر ٹریفک کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔
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