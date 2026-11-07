آتشبازی لے جانیوالا شہری کو گرفتارکرلیا گیا ،مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے آتشبازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خطرے کی وجہ بھی بنا ہوا تھا۔ جس کے قبضے سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے آتشبازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خطرے کی وجہ بھی بنا ہوا تھا۔ جس کے قبضے سامان برآمد کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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