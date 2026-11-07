دوران ملازمت ملزم نے دکان مالک کی رقم،سامان خوردبرد کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر) ملزم نے دکان مالک کی رقم، موبائل اور دیگر سامان خوردبرد کر لیا۔شرافت علی نے پولیس کو بتایا ملزم اس کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ جس نے دوران ملازمت اس کا موبائل فون، رقم اور دیگر سامان خوردبرد کرلیا ۔
ملزم نے دکان مالک کی رقم، موبائل اور دیگر سامان خوردبرد کر لیا۔شرافت علی نے پولیس کو بتایا ملزم اس کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ جس نے دوران ملازمت اس کا موبائل فون، رقم اور دیگر سامان خوردبرد کرلیا ۔
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