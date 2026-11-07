ہسپتال دوائی لینے آئے شہری کی مو ٹر سائیکل چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال دوائی لینے آئے شہری کو موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا۔ سول ہسپتال میں نعیم دوائی لینے کیلئے آیا اور موٹر سائیکل کھڑی کرکے اندر داخل ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم ملز م اس کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے۔
ہسپتال دوائی لینے آئے شہری کو موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا۔ سول ہسپتال میں نعیم دوائی لینے کیلئے آیا اور موٹر سائیکل کھڑی کرکے اندر داخل ہوگیا۔ اس دوران نامعلوم ملز م اس کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے۔
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