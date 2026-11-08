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بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے والا زیرحراست

  • فیصل آباد
بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے والا زیرحراست

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ایک ملزم کو روک کر چیک کیا تو اس کے قبضے سے بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔

تھانہ روڈالہ روڈ کے علاقے میں پولیس نے ناکہ بندی کے دوران ایک ملزم کو روک کر چیک کیا تو اس کے قبضے سے بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔

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