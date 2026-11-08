شہری کو لاکھوں کا بوگس چیک دے دیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ سول لائن کے علاقے میں عاصم نامی شہری کو ملزم حضرت گل نے کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں روپے مالیت کا چیک دیا جو مقررہ وقت پر بینک سے ڈس آنر ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
تھانہ سول لائن کے علاقے میں عاصم نامی شہری کو ملزم حضرت گل نے کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں روپے مالیت کا چیک دیا جو مقررہ وقت پر بینک سے ڈس آنر ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
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