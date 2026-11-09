صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرائے کے گھر میں رہائش پذیر شہری کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
کرائے کے گھر میں رہائش پذیر شہری کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کرائے کے گھر میں رہائش پذیر شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں پولیس نے سرچ آپریشنز کے دوران مختلف علاقوں کو چیک کیا۔

اس دوران کرائے کے گھر میں رہائش پذیر شہری کو گرفتار کرلیا گیا۔ جس کی جانب سے متعلقہ تھانے میں اندراج نہ کروایا گیا تھا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناجائز منافع خور بے لگام ، مہنگائی نے عام شہریوں کی زندگی کو اذیت ناک بنا دیا

9 مشکوک ادویات کیخلاف ہنگامی الرٹ جاری

مقابلوں میں ہلاک حراستی اموات تصورہوں گی: پولیس سرجن کا حکم نامہ

ضلعی ویٹرنری کمپلیکسز کی تعمیر کے جدید ڈیزائنز منظور

پولیو ویکسی نیشن انتظامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ

میئر کاقدیم سوامی نارائن مندر کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر