خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے خاتون کو لوٹ لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے خاتون کو لوٹ کیا۔
تھانہ ٹھیکریوالہ کے علاقے میں سائرہ بی بی نامی خاتون کو نامعلوم نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے روک لیا اور باتوں میں الجھا کر اس سے بھاری مالیت کی رقم، موبائل فون اور دیگر سامان ہتھیالیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments