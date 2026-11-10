صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

المجاہد ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یوم اقبال پر تقریب

  • فیصل آباد
المجاہد ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یوم اقبال پر تقریب

بچوں کے تقریری مقابلے اور ٹیبلو پیش،حاضرین سے خوب داد وصول کی

سمندری (نمائندہ دنیا ) شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کے یوم ولادت کے موقع پر سماجی تنظیم المجاہد ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شیخ ہارون ارشاد ایڈووکیٹ، ڈاکٹر یامین مرزا، میاں عمران سلیمی، سید مطاح الرسول شاہ گیلانی، شہریوں اور بچوں نے بھرپور جوش و خروش سے شرکت کی۔تقریب کے دوران بچوں کے مابین تقریری مقابلے منعقد کروائے گئے ، جبکہ ننھے طلبہ و طالبات نے علامہ اقبالؒ کی شاعری اور افکار پر مبنی خوبصورت خاکے اور ٹیبلو پیش کرکے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔اس موقع پر تنظیم کے چیف آرگنائزر میاں ممتاز علی نے کہا کہ تقریب کے انعقاد کا مقصد نئی نسل کو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کی فکر، فلسفے اور پیغام خودی سے روشناس کروانا ہے ۔ مقررین نے کہا کہ علامہ اقبالؒ کا پیغام نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : بھٹوں کے دھویں سے آلودگی میں اضافہ، شہری بیماریوں میں مبتلا، انتظامیہ تماشائی

سیالکوٹ : کمشنر کا زیر تعمیر 300 بستر کے ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا دھونکل میں سوہنا پنجاب منصوبوں کا جائزہ

خیابان اقبال پارک میں گوشہ اقبال کی تعمیر کا آغاز

حافظ آباد :ڈپٹی کمشنر کا بیوٹی فکیشن اور ترقیاتی منصوبوں کا دورہ

گورنر فیصل کریم کنڈی سے صدر اور نائب صدر گجرات چیمبر کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد