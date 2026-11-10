میٹرو روٹ پر واسا سیوریج لائنز کی منتقلی کیلئے تجاویز طلب
کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر کا پراجیکٹ کے روٹس کا دورہ ،ایم ڈی واسا سے بریفنگ لی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے میٹرو بس پراجیکٹ کے روٹ پر واسا کی سروسز (سیوریج پائپ لائنز) کی منتقلی کے لیے تکنیکی ماہرین کو جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اس ضمن میں قابلِ عمل تجاویز پیش کی جائیں تاکہ شہریوں کو سروسز کی فراہمی میں رکاوٹ نہ آئے اور اہم عوامی منصوبے کا تعمیراتی عمل بھی بلاتعطل جاری رہے ۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق کے ہمراہ میٹرو بس پراجیکٹ کے روٹس کا دورہ کرتے ہوئے کمشنر فیصل آباد نے ایم ڈی واسا ثاقب رضا سے بریفنگ لی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ آصف چوہان، ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی دلاور خان اور نیسپاک کے انجینئرز بھی موجود تھے ۔ کمشنر فیصل آباد نے واسا کی لائنوں کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments