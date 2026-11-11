صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشہ ڈرائیوروں کے تسلط کے سبب آمدو رفت کی راہیں مسدود ہو گئیں

  • فیصل آباد
رکشہ ڈرائیوروں کے تسلط کے سبب آمدو رفت کی راہیں مسدود ہو گئیں

خوشاب(نمائندہ دُنیا)خوشاب کے کچہ بازار اور چھتری چوک میں رکشہ ڈرائیوروں کے تسلط کے سبب آمدو رفت کی راہیں مسدود ہو گئیں

جس کی وجہ سے تاجرون اور چھوٹے دکانداروں کو کارو بار جاری رکھنے میں شدید دشواریاں حائل ہیں شہریوں کے مطابق رکشہ ڈرائیوروں نے بازار کے اہم مقامات پر قبضہ جما رکھا ہے ، جس کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے بلکہ خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب، ڈی پی او خوشاب اور متعلقہ ٹریفک حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کچہ بازار اور چھتری چوک میں فوری تجاوزات اور غیر قانونی رکشہ اسٹینڈز کے خلاف کارروائی کی جائے . خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے اور بازار میں مستقل ٹریفک اہلکار تعینات کیے جائیں۔آخر سوال یہ ہے کہ عوام کو درپیش ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے اور شہریوں کو ریلیف کب ملے گا؟قانونی رکشہ اسٹینڈز کے خلاف کارروائی کی جائے اور بازار میں مستقل ٹریفک اہلکار تعینات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا سیکٹر چودہ کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ ایک دوسرے سے جڑے اہداف ، علیم خان

راولپنڈی ،241 واٹر فلٹریشن پلانٹس میں سے 182 فعال

عرفان صدیقی کی صحافتی خدمات یاد رکھی جائینگی : یوسف رضا

عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کا چینی جامعہ سے تعلیمی فروغ کا معاہدہ

تجاوزات ، تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے ، کاشف چودھری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر