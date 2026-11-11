اسلحے کی نمائش کرنے والے 2افراد گرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے دو افراد کو گرفتار کرلیا۔ملزم اسلحے کی نمائش کرکے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے ۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمات درج کرلیے ہیں۔
پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے دو افراد کو گرفتار کرلیا۔ملزم اسلحے کی نمائش کرکے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے ۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کرکے ان کے خلاف مقدمات درج کرلیے ہیں۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments