صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہری پانی چوری کرنیوالے 30 سے زائد افراد کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
نہری پانی چوری کرنیوالے 30 سے زائد افراد کیخلاف مقدمات

ملزم نہری کھال توڑ کر اپنی فصلیں سیراب کرنے میں ملوث پائے گئے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ساہیانوالہ کے مختلف علاقوں میں نہری پانی چوری کرنے والے 30 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کرلیے گئے ۔تفصیلات کے مطابق محکمہ انہار کی ٹیموں نے مختلف مقامات کی جانچ پڑتال کی تو 30 سے زائد افراد نہری کھال توڑ کر پانی چوری کرنے اور اس سے اپنی فصلیں سیراب کرنے میں ملوث پائے گئے ۔ ملزم سرکاری پانی چوری کرکے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے تھے ۔ محکمہ انہار کی رپورٹ پر ان کے خلاف مقدمات درج کرلیے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر