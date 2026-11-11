صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گودام سے جعلی اور ممنوعہ ادویات برآمد، ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
گودام سے جعلی اور ممنوعہ ادویات برآمد، ملزم گرفتار

محکمہ صحت کی ٹیموں نے ملزم کوحراست میں لیا،مقدمہ درج کرادیاگیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گودام سے بھاری مقدار میں جعلی، مضر صحت اور ممنوعہ ادویات برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔تفصیلات کے مطابق محکمہ صحت کی ٹیموں نے مختلف مقامات کی جانچ پڑتال کی۔ اس دوران ایک گودام سے غیر معیاری اور ممنوعہ ادویات برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر