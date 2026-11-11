گودام سے جعلی اور ممنوعہ ادویات برآمد، ملزم گرفتار
محکمہ صحت کی ٹیموں نے ملزم کوحراست میں لیا،مقدمہ درج کرادیاگیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گودام سے بھاری مقدار میں جعلی، مضر صحت اور ممنوعہ ادویات برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔تفصیلات کے مطابق محکمہ صحت کی ٹیموں نے مختلف مقامات کی جانچ پڑتال کی۔ اس دوران ایک گودام سے غیر معیاری اور ممنوعہ ادویات برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
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