صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، مسائل حل کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ڈی پی او کی کھلی کچہری، مسائل حل کرنیکی ہدایت

کسی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی:ڈاکٹر نوید عاطف

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے اور ان کی درخواستیں متعلقہ افسران کو بھجواتے ہوئے مقررہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کمپلینٹ سیل کے افسران کو درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔اس موقع پر ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی خدمات کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ افسروں کو ہدایت کی کہ تھانوں اور دفاتر میں آنے والے شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کے مسائل جلد حل کریں اور انہیں بلاوجہ انتظار نہ کروائیں۔ کسی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شہری کا مسئلہ تھانے میں حل نہ ہو تو وہ بلاجھجھک ان کے دفتر آ سکتا ہے ، جہاں اس کے مسئلے کے حل کو یقینی بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر