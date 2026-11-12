بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والاگرفتار
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
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