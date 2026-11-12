لوڈر رکشے کے ٹول بکس سے 5لاکھ روپے چوری
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا) تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے چک نمبر 67 ج ب سدھار، ملان پور روڈ پر واقع مدنی ٹریڈرز کے مالک محمد ارشد کے بیٹے کے لوڈر رکشے کے ٹول بکس سے پانچ لاکھ روپے چوری ہوگئے ۔ پولیس کو فوٹیج موصول ہوگئی ہے ، جس کی مدد سے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے چک نمبر 67 ج ب سدھار، ملان پور روڈ پر واقع مدنی ٹریڈرز کے مالک محمد ارشد کے بیٹے کے لوڈر رکشے کے ٹول بکس سے پانچ لاکھ روپے چوری ہوگئے ۔ پولیس کو فوٹیج موصول ہوگئی ہے ، جس کی مدد سے ملزموں کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
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